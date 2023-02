Lionel Scaloni vai continuar como selecionador argentino e renovou contrato até 2026, anunciou a Federação do país sul-americano (AFA).

O técnico de 44 anos, que conquistou o Mundial do Qatar, conta ainda no currículo com a Finalíssima (2022) e a Copa América (2021). O novo vínculo significa que vai orientar a equipa no Campeonato do Mundo de 2026, que será organizado por Estados Unidos, México e Canadá.

Depois de uma experiência como treinador adjunto de Jorge Sampaoli no Sevilha, passou pelas camadas jovens da albiceleste, até assumir o comando técnico da equipa principal em 2018. No total, somou 37 vitórias em 56 encontros.

Scaloni, atualmente campeão mundial, concorre ao prémio The Best da FIFA para melhor treinador do ano, que será entregue esta segunda-feira.