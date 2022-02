Jurgen Klopp reforçou os elogios a Luis Díaz esta terça-feira e explicou a ausência do colombiano no último jogo, que terminou com triunfo dos reds no terreno do Burnley (1-0).

«Ele é um bom rapaz, um jogador de primeira classe e mostrou isso já em dois jogos. No último, não jogou. Normal para para um jogador novo, que se tens que te acostumar com coisas diferentes no clube. Temos todos os outros jogadores em forma e sabem exatamente o que eu quero deles. Damos ao Luis um pouco mais de tempo para se adaptar, mas ele é um jogador incrível», disse o técnico alemão em conferência de imprensa.

«A sua alegria e amor pelo futebol é tão óbvio. Quando o vês a treinar... ele não consegue parar de sorrir. Nunca tive um jogador assim, é de doidos. Estamos muito, muito felizes por tê-lo aqui, é absolutamente ótimo. Esperamos muito dele no futuro. Esperamos já, mas no futuro também. Tenho a boa sensação de que será uma história muito boa com o Luis no Liverpool», acrescentou.

O Liverpool visita o Inter de Milão esta quarta-feira, num jogo que pode assinalar a estreia de Díaz na Liga dos Campeões, ao serviço do conjunto inglês.