Estrela do Liverpool na viragem do século e até hoje o útimo jogador dos reds (e inglês) a ser distinguido com a Bola de Ouro, em 2001, Michael Owen deixou rasgados elogios ao ex-portista Luis Díaz, que nesta quinta-feira, na vitória sobre o Leicester por 2-0, foi titular pela primeira vez na nova equipa.

«Estávamo-nos a babar por ele ao fim de 15 minutos», disse em declarações à BT Sport ainda ao intervalo.

«Não é que ele tenha feito algo em particular do género 'uau, ele criou uma oportunidade incrível', mas adoro a clarividência que ele demonstra. Parece rápido, vivo e não se importa de ir para cima dos adversários. (...) Ele parece mesmo um jogador 'à Liverpool'. Parece que vai mesmo encaixar como uma luva nesta equipa», vincou ainda o antigo avançado, que disse que a camisola vermelha assenta bem no colombiano.

Recorde-se que Luis Díaz já tinha estado em campo cerca de 30 minutos na vitória do Liverpool sobre o Cardiff para a Taça de Inglaterra. Nesta quinta-feira foi titular no lado esquerdo do ataque e foi substituído à entrada para a compensação.

Após o jogo com o Leicester, no qual Diogo Jota apontou os dois golos dos reds, Jürgen Klopp já tinha deixado elogios ao ex-futebolista do FC Porto.