Diogo Jota bisou esta noite diante do Leicester e o colega de equipa, Andrew Robertson explicou a importância do avançado português no Liverpool.

«Quando tens pessoas a jogar como o Diogo Jota com aquela confiança, acreditas sempre que podes marcar golos. Foi uma vitória importante vitória para nós», disse o escocês à BBC.

Robertson teve à sua frente Luis Díaz e os dois mostraram entender-se bem dentro das quatro linhas, embora não falem a mesma língua.

«O meu espanhol não é bom, mas fizemos as coisas funcionarem hoje. A minha parceria com o Sadio Mané tem sido boa nos últimos cinco anos e ele vai voltar cheio de confiança por ter vencido a CAN, mas temos opções agora. Temos competição em todas as posições», assumiu, antes de analisar a adaptação do ex-FC Porto.

«No primeiro treino vi-o ‘a voar’ e pensei: ‘Ele vai dar-se bem cá’. Para a sua primeira titularidade, penso que esteve excelente. Acho que os adeptos o acolheram», apontou.

O Liverpool venceu o Leicester, por 2-0, e está a nove pontos do líder da Premier League, o Manchester City.