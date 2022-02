Luis Díaz marcou pela primeira vez ao serviço do Liverpool, na receção ao Norwich, e tem merecido vários elogios por parte do treinador dos reds e até mesmo dos companheiros. Trent Alexander-Arnold destacou a mentalidade vencedora do colombiano e o golo conseguido na última ronda da Premier League.

«É rapaz que está com fome de ganhar jogos, de ter sucesso e ajudar o clube. Isso é tudo o que podes pedir, alguém que esteja disposto a entrar, adaptar-se e aprender a maneira como jogamos e ele mostrou isso até agora», disse aos órgãos de comunicação do emblema inglês.

«Ele sabe que foi um grande momento para ele conseguir seu golo no fim de semana e espero que seja apenas o começo para poder seguir em frente e marcar muito mais.»

O ex-FC Porto já alinhou pelo Liverpool em quatro ocasiões, duas delas na condição de titular.