A atravessar um momento muito delicado após o falecimento da mãe por covid-19 aos 53 anos, Lucas Torreira disse querer regressar, no curto prazo, à América do Sul para prosseguir a carreira de futebolista e estar mais perto da família.

«Não é uma reação a quente e não é uma decisão motivada pela minha mãe. Eu sempre disse que queria jogar no Boca. Morro de vontade por jogar no Boca e sempre o direi. Se não for agora, que seja em junho. Não quero jogar mais na Europa: quero jogar no Boca», disse, comovido, o internacional uruguaio de 25 anos em declarações à ESPN da Argentina.

Torreira está emprestado pelo Arsenal ao Atlético Madrid, que permitiu que se ausentasse dos trabalhos no início da semana, quando recebeu a pior das notícias. «Pedi ao Atlético que me dispensasse, o 'Cholo' [Simeone] percebeu e deram-me uma semana, mas eu pedi para ficar um pouco mais. No domingo regresso. Tenho de cumprir com os meus deveres e a vida tem de continuar. O Atlético portou-se muito bem comigo e isso é importante.»

Lucas Torreira está na Europa desde 2014, quando assinou pelos italianos do Pescara. Depois disso, esteve na Sampdoria, onde foi colega dos portugueses Bruno Fernandes e Pedro Pereira. Em 2018 transferiu-se para o Arsenal, que o cedeu no verão de 2020 ao Atlético Madrid.