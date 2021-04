As autoridades colombianas já se pronunciaram oficialmente sobre a detenção do ex-jogador do FC Porto Fredy Guarín na sequência de alegadas agressões aos pais.

«Foi recebida uma chamada por violência no seio familiar, onde o filho estava em confronto com os pais quando se chegou a local», explicou Jorge Luis Vargas, diretor da Polícia Nacional.

No vídeo que está a circular na internet é possível ver Guarín no exterior da habitação, ensanguentado e alterado. «A família pediu-nos que o levássemos porque ele estava muito exaltado. E foi necessário, a bem da integridade do jogador e da família, conduzi-lo a um centro assistencial», clarificou também o general Pablo Ferney Ruiz Garzón, comandante da Polícia Metropolitana de Valle de Aburrá, Medellín.

Guarín, que atualmente representa o Millonarios, mas havia pedido dispensa dos treinos por motivos pessoais, foi conduzido depois até uma unidade hospitalar para tratar os ferimentos, mas continuou alterado. «Infelizmente também teve aí um comportamento desadequado e começou a agredir verbal e fisicamente os polícias e o pessoal médico e as enfermeiras. Foi novamente preciso contê-lo através do uso legítimo da força para que fosse atendido pelo pessoal médico, explicou o general Ruiz, citado pela Caracol TV.

Até às últimas declarações prestadas oficialmente à imprensa pelas autoridades policiais, as causas do comportamento do internacional colombiano em 58 ocasiões ainda estavam por apurar, mas o diretor da Polícia Nacional apelou ao «uso moderado e controlado de substâncias que podem gerar dependência».