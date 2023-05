Luciano Spalletti confirmou que vai deixar o Nápoles e não vai treinar outra equipa na próxima temporada, isto depois de o presidente e proprietário do clube, Aurélio De Laurentiis, ter anunciado que Spalletti tinha pedido um ano sabático.

«Preciso de descansar porque me sinto um pouco cansado, preciso de ficar um pouco para trás», disse o técnico, de 64 anos, enquanto recebia um prémio no Centro Técnico Nacional de Coverciano, em Florença.

«Não sei se se pode chamar de ano sabático, o que eu lhe disse foi que vou parar na próxima temporada, que não irei treinar o Nápoles ou qualquer outra equipa», acrescentou.

O último jogo de Spalletti no banco do Nápoles vai acontecer já no próximo domingo, na 38.ª e última jornada da liga italiana, frente à já despromovida Sampdoria, em Génova.

Refira-se que o técnico conduziu o Nápoles ao terceiro scudetto da sua história, depois dos dois na era Maradona (1987 e 1990).