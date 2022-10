Em vésperas de mais um clássico entre Real Madrid e Barcelona, o antigo futebolista português Luís Figo recordou a mudança do clube catalão para o da capital em 2000, admitindo que tinha tudo no Barcelona e que a ida para o Real teve o seu preço, sobretudo pelos laços que tinha criado antes de rumar a Madrid.

«Eu tinha tudo em Barcelona, mas tu pensas: “Não é como ir para um clube de segunda linha”. Se não fosse o Real Madrid, talvez eu não tivesse ido. É um desafio, uma decisão baseada em sentir-me valorizado, convencer-me de que eu ia ser uma peça extremamente importante. Podia ter sido uma cagada, mas não foi, graças a Deus», afirmou, em entrevista ao jornal inglês The Guardian.

Algumas semanas depois de ter sido lançado o documentário que aborda a sua mudança do Barcelona para o Real Madrid, já analisado no Maisfutebol, Figo disse ainda que nos dias de hoje «há mais proteção». E explica.

«Era como que se eu estivesse a fazer uma conferência de imprensa todos os dias. Isso tem o seu preço. Nós estávamos a começar uma nova era, uma nova ideia, havia a rivalidade, a pressão, o preço», disse, lembrando ainda a imagem que tem do seu regresso a Camp Nou, com as cores do Real Madrid.

«A minha única preocupação era se algo me acontecesse fisicamente, alguma loucura. Mas ir lá e jogar futebol? Não, no futebol não há razão para ter medo», apontou.

Figo abordou ainda o lado negocial da ida para Madrid, falando do seu representante na altura, José Veiga, bem como do intermediário da transferência, Paulo Futre, no processo com o então candidato à presidência do Real Madrid, Florentino Pérez. Figo diz que só ele próprio, ao dar o sim para ir para o Real Madrid, podia «salvar» Veiga e Futre, da alegada cláusula de indemnização a pagar ao Real Madrid caso a transferência não se concretizasse.

«Só eu poderia salvá-los ao ir para Madrid», diz, sacudindo responsabilidades sobre qualquer acordo em torno da questão e garantindo, por outro lado, que assumiu a decisão desportiva da ida para o Real. «Era a única maneira de resolver aquilo. Eu estava muito calmo sobre a minha posição, embora ao mesmo tempo tivesse [ndr: um dever] de cuidar daqueles eu trabalhavam comigo. Mas a decisão, tomei-a eu. Sou o único responsável pelas minhas ações. A decisão de tirá-los dessa responsabilidade é somente minha. E um ano depois eu parei de trabalhar com o meu representante, devido a algumas situações que surgiram. Eu disse: “Ok, eu assumo as responsabilidades de novo. Daqui em diante, tens a tua vida e eu a minha”», recordou.

Real Madrid e Barcelona jogam a partir das 15h15 de domingo, para a nona jornada da liga espanhola.