A condição física de Luis Suárez tem sido tema de conversa no dia a dia do Grêmio e a possibilidade de o avançado uruguaio terminar a carreira devido aos problemas no joelho direito até já foi levantada.

Este domingo, durante os exercícios de aquecimento antes do Grêmio-Botafogo, Suárez não conseguiu disfarçar as dores e a expressão facial do jogador mostra bem as dificuldades com que tem de lidar.

Além da expressão de dor, o uruguaio também foi visto a colocar a mão no joelho direito várias vezes.

Ora veja: