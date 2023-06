Depois das notícias veiculadas pela imprensa brasileira que davam conta da intenção de Luis Suárez de terminar a carreira, o presidente do Grémio admitiu que a condição física do avançado uruguaio «é grave».

Alberto Guerra foi filmado durante um evento no estádio do clube brasileiro quando abordou o estado do joelho direito do jogador.

«Ele tem a possibilidade de colocar uma prótese, a situação é grave. Muita injeção, muito medicamento. Vai chegando ao limite, mas quando é o limite, quando é o último, não sabemos», afirmou.

Segundo o Globoesporte, Suárez treinou nos últimos dias e está convocado para o jogo desta quinta-feira, contra o América Mineiro.

Suárez, de 36 anos, chegou em janeiro ao Grémio: soma 14 golos e oito assistências em 26 jogos.