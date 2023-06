Na antevisão ao duelo com a Islândia, na quarta jornada da fase de qualificação para o Euro 2024, Cristiano Ronaldo mostrou-se preparado para a eventual agressividade em excesso dos nórdicos.

«Já estou acostumado, são 20 e tal anos de carreira cheio de marcas na cara, nas pernas e nas costas. Nada que me surpreenda, estarei preparado», assegurou o capitão da seleção portuguesa, em conferência de imprensa em Reiquiavique.

Quanto ao jogo, onde vai alcançar o «número redondo e bonito» das 200 internacionalizações, Ronaldo destacou que a Islândia tem do seu lado o fator casa.

«Espero um jogo difícil, têm uma equipa muito boa, jogam em casa, é sempre difícil bater equipas com os seus adeptos. Mas acredito na nossa equipa, nos nossos jogadores, no trabalho que temos feito no campo e espero que as coisas corram da forma que queremos. Devemos mostrar que somos uma melhor equipa do que eles», frisou.

A partida entre Portugal e Islândia, da quarta jornada do Grupo J do apuramento para o Euro 2024, disputa-se esta terça-feira, às 19h45. Pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.