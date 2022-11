Apesar dos 37 anos, Lukas Podolski ainda não esqueceu como se marcam grandes golos.

O avançado alemão apontou o último golo do triunfo do Gornik Zabrze em casa do Pogon Szczecin (4-1), equipa do português Luís Mata, com um remate pleno de intenção ainda antes do meio-campo. Podolski ajeitou a bola, levantou a cabeça, viu o guarda-redes adiantado e atirou em força para marcar um golo que certamente vai correr mundo.

De resto, o atacante germânico está em grande forma: nos últimos quatro jogos, marcou quatro golos.

Veja o golo de Podolski: