O jogo da Liga Europa entre os israelitas do Maccabi Haifa e os franceses do Rennes, inicialmente transferido para Belgrado devido ao conflito na faixa de Gaza, vai, afinal, disputar-se em Budapeste, a 30 de novembro, informou a UEFA, esta quinta-feira.

«Devido à indisponibilidade do estádio Rajko Mitic, na capital sérvia, a partida foi transferida para a Arena Puskas, em Budapeste», informou a UEFA.

Tal como já estava previsto, o desafio vai decorrer «à porta fechada», pelo que esta alteração não tem implicações na organização logística dos adeptos.

Devido à guerra que envolve Israel e o Hamas, o comité executivo da UEFA já havia decidido não disputar «qualquer jogo» em solo judaico, extensível à seleção nos encontros de qualificação para o Euro 2024. Uma situação que se mantém «até novo aviso», com o organismo a justificar a medida com a «atual situação de segurança».

No Grupo F da Liga Europa, o Maccabi Haifa é 4.º e último classificado com um ponto em três jogos, enquanto o Rennes é líder, com nove pontos. O Villarreal é 2.º classificado com seis pontos (menos um jogo) e o Panathinaikos 3.º, com quatro.