Com Cristiano Ronaldo na bancada e Lionel Messi no banco, o Al Nassr de Luís Castro proporcionou um belo espetáculo aos mais de trinta mil adeptos que se deslocaram ao Kingdom Arena, em Riade, com uma goleada aos norte-americanos do Inter de Miami com um categórico 6-0. Otávio abriu o marcador, Talisca fez um hat-trick, mas o grande golo deste jogo foi marcado por Aymeric Laporte.

Confira o FILME DO JOGO e os VÍDEOS DOS GOLOS

Um duelo apresentado como a «última dança» entre Cristiano e Lionel, mas nem um, nem outro, foram a jogo. O internacional português, já se sabia, estava lesionado, mas Messi também ficou no banco [entrou aos 85 minutos, já com o resultado em 6-0], para um duelo desequilibrado desde o primeiro minuto, com os sauditas a meio da época e a equipa de David Beckham ainda a fazer a pré-temporada.

Ainda nem tinham passado três minutos e Otávio já estava a festejar o primeiro, com assistência de Talisca. Cristiano Ronaldo, na bancada, levantou-se para aplaudir o ex-Porto de pé. Bola ao centro e novo golo, aos 10 minutos, com Talisca a finalizar uma grande jogada da equipa de Luís Castro, sempre ao primeiro toque.

Mais dois minutos e Laporte levantou o estádio com um pontapé antes do meio-campo a surpreender o guarda-redes do Inter Miami, muito adiantado em campo. Um grande golo do antigo central do Manchester City, festejado por toda a equipa no relvado e com mais aplausos de Ronaldo das bancadas.

O espetacular golo de Laporte

Ponham este golaço do Laporte no Louvre 🖼️ pic.twitter.com/Sb6cTysfD4 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 1, 2024

Depois dos três golos, ainda houve espaço para uma grande confusão em campo, na sequência de uma entrada dura de Nawaf Boushal que levou a reação intempestiva de Busquets. Empurrões para um lado, empurrões para o outro e a árbitra do jogo resolveu a contenda com um amarelo para cada lado.

Retomada a partida, confirmou-se um jogo de sentido único, com os de amarelo, bem mais entrosados e bem mais preparados a controlarem totalmente o jogo. O Inter, que entrou em campo com três antigos jogadores do Barcelona – Jordi Alba, Busquets e Luis Suárez – ainda deu um ar da sua graça, antes do intervalo, com uma oportunidade clara do internacional uruguaio.

No entanto, a segunda parte começou com mais golos da equipa saudita. Logo a abrir, Talisca, na marcação de um penálti, fez o 4-0, antes de Maran, o suplente de Cristiano Ronaldo, fez o 5-0, de cabeça, com assistência de Laporte, ante Talisca completar o hat-trick, aos 74 minutos, num golo que acabou, depois de assinalado fora de jogo, por ser confirmado pelo VAR.

Foi já com o resultado em 6-0 que Lionel Messi se levantou para aquecer, para gáudio dos adeptos. O argentino, campeão do mundo, esteve pouco mais de cinco minutos em campo, mas ainda arrancou algumas ovações com passes bem medidos.

Bem mais satisfeito terá ficado Cristiano Ronaldo que, mesmo lesionado, não se cansou de festejar e aplaudir os companheiros na bancada.