O Mouscron, treinado pelo português Jorge Simão, perdeu este domingo por 4-2 no terreno do Brugge, em jogo da última jornada da fase regular da Liga belga, resultado que implica a descida de divisão para os visitantes.

Com 31 pontos, o Mouscron foi igualado nesta ronda decisiva pelo Waasland-Beveren, vencedor frente ao Leuven por 2-1 e com vantagem no critério de desempate seguido na Bélgica, o total de vitórias na prova (oito contra sete).

Não era fácil a missão do Mouscron, já que o Brugge foi o destacado comandante na fase regular, que antecede uma final a quatro pelo título.

Jorge Simão ainda viu a sua equipa adiantar-se, por Harbaoui, aos 51 minutos, mas os golos de Ketelaere (55) e Vanaken (64) voltaram a 'afundar' o Mouscron. Silvestre (72) empatou para os visitantes, mas Noa Lang (85) e o antigo sportinguista Bas Dost (89) selaram o triunfo do Brugge.