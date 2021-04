O Nápoles empatou com o líder Inter de Milão na 31.ª jornada da Serie A de Itália (1-1). A equipa de Mário Rui está na 5.ª posição, a dois pontos da Juventus, enquanto os visitantes ficam com uma vantagem menor mas ainda confortável na frente: o Milan, segundo classificado, está agora a nove pontos.



No San Paolo, Handanovic ficou associado à história do encontro com um autogolo incrível, digno de um programa de apanhados, após um cruzamento aparentemente inofensivo de Insigne. O guarda-redes do Inter parecia ter o lance controlado mas Stefan de Vrij chocou com Handanovic e este deixou escapar a bola para o fundo da própria baliza (36m).



O Inter de Milão chegaria ao empate já na etapa complementar, graças a um belo remate de Christian Eriksen (55m). O português Mário Rui foi titular, a tempo inteiro, no lado esquerdo da defesa do Nápoles.

Veja o autogolo de Handanovic: