O Ol. Lyon venceu este domingo o Nantes, fora de portas (1-2), e confirmou um cenário incrível no topo da tabela classificativa da Ligue 1: os quatro primeiros classificados estão separados apenas por três pontos.



O Lille empatou e segue na frente com 70 pontos, seguido cada vez mais de perto por Paris Saint-Germain (69), AS Monaco (68) e Ol. Lyon (67).



Em Nantes, com Anthony Lopes na baliza, o Lyon chegou ao triunfo graças a dois golos de Memphis Depay (5m e 37m). Nicolas Pallois assinou o único tento dos locais, com uma hora de jogo. O Nantes está na 19.ª e penúltima posição.