Ainda sem João Félix, a recuperar a condição física, o Atlético de Madrid voltou às vitórias diante do Granada (1-0).

FICHA DE JOGO

Após cinco jogos sem vencer, a equipa de Diego Simeone garantiu o triunfo graças a um golo de Ángel Correa, logo aos seis minutos.

Domingos Duarte foi titular na equipa do Granada, com Gil Dias a entrar ao minuto 59. Rui Silva ficou no banco visitante.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO