O Betis virou o jogo frente ao Levante (3-1) com um hat-trick de Juanmi e, com este resultado, subiu até ao quarto lugar da classificação da liga espanhola, agonizando a situação do adversário deste domingo que, ao fim de quinze jogos, ainda não conseguiu vencer e esta afundado no último lugar da classificação.

O Levante, com Ruben Vezo a titular na defesa, até entrou bem no jogo e adiantou-se no marcador, logo aos sete minutos, com Mustafi a finalizar um passe de Bardhi. No entanto, a equipa de Sevilha, com Rui Silva na baliza, reagiu bem no segundo tempo e acabou por virar o resultado com três golos de Juanmi (54, 63 e 78m), com duas assistências de Willian Jose e outra de Fekir.

Já a vencer por 3-1, William Carvalho ainda foi chamado ao jogo, aos 88 minutos, numa substituição que proporcionou uma ovação para Juamni, a grande figura deste jogo.

O Betis sobe, assim, ao quarto lugar da classificação, a uma ponto do vizinho Sevilha, mas pode ainda ser ultrapassado pelo Atlético de Madrid que, ainda este domingo, joga em Cadiz. O Levante, por seu lado, continua sem conseguir festejar uma vitória e, com sete empates e oito derrotas, está no último lugar da classificação.