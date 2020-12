O Granada, com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no onze inicial, empatou este domingo 3-3 na receção ao Huesca, em encontro da 12.ª jornada da liga espanhola.

Os visitantes, que jogaram sem Luisinho, chegaram primeiro ao golo. Foi ao minuto 21, por intermédio de Mikel Rico. Luis Suárez fez o empate aos 43, mas Borja García voltou a adiantar o Huesca, aos 49 minutos.

Aos 82 minutos, Okazaki fez o 1-3 para o Huesca, mas o jogo ainda não estava decidido. Jorge Molina, marcou aos 88 minutos, e Germán Sánchez, já nos descontos, voltou a empatar o jogo.

Com este resultado, o Granada é 7.º, com 15 pontos, e o Huesca é último com oito.