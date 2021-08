Com Ricardo Mangas e Fransérgio (em estreia) a titulares, o Bordéus foi goleado no terreno do Nice por 4-0.

Num jogo realizado à porta fechada, devido aos incidentes ocorridos entre jogadores do Marselha e o público na semana passada, o Nice adiantou-se no marcador por intermédio de Justin Kluivert aos 7 minutos.

Ao intervalo, o jogo já estava praticamente sentenciado, já que Amine Gouiri fez o 2-0 aos 33 minutos e bisou as 42m na marcação de um penálti.

Na segunda parte, Khéphren Thuram, filho do ex-internacional francês Lilian Thuram, fixou o resultado final aos 85 minutos.

Com este resultado, o Nice, que ainda aguarda o desfecho do jogo com o Marselha, chega aos 7 pontos na Liga francesa e tem um score de oito golos marcados e nenhum sofrido na prova.