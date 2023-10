O Lille de Paulo Fonseca regressou este domingo às vitórias, somando três importantes pontos, em casa, diante do Brest (1-0), ultrapassando o adversário direto na classificação da liga francesa, para subir até ao quarto lugar, a apenas três pontos do Paris Saint-Germain e a quatro do líder Nice.

Uma assistência do canadiano Jonathan David permitiu ao turco Yusuf Yazici abrir o marcador cedo, logo aos 6 minutos. Uma vantagem que o Lille, com Ivan Cavaleiro a titular, geriu depois, com uma defesa intransponível que conseguiu travar a reação dos visitantes, uma das sensações no arranque da liga francesa.

Já na parte final do jogo, o árbitro chegou a assinalar um penálti a favor do Lille, por corte com a mão de Dari, mas, depois e alertado pelo VAR, foi rever as imagens e retirou a sanção, uma vez que o jogador do Brest tinha o braço junto ao corpo.

O Lille volta, assim, a subir na classificação diante de um adversário difícil que já não perdia um jogo desde 26 de agosto.

Nos jogos deste domingo, destaque também para a vitória do Nantes sobre o Montpellier (2-0). Mollet abriu o marcador no final da primeira parte, enquanto Bamba confirmou o triunfo da equipa da casa com um segundo golo ao 74 minutos.

O Lorient, por sua vez, bateu o Rennes por 2-1, num triunfo que começou a ser desenhado com um autogolo de Omari, logo aos 4 minutos. Os visitantes ainda empataram, por Blas (21m), mas a equipa da casa recuperou a vantagem nos descontos da primeira parte, com um golo de Touré.

Ainda este domingo, Toulouse e Reims empataram 1-1. Richardson colocou os visitantes em vantagem, mas Dallinga empatou três minutos depois.

