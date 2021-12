O Manchester United reabriu o centro de treinos nesta terça-feira, depois do surto de covid-19 que atingiu a equipa principal.

O regresso aos treinos vai ser feito de forma faseada, em Carrington, mas a equipa dos portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo já pode preparar a visita a Newcastle, agendada para 27 de dezembro, com relativa normalidade.

As instalações do Manchester United foram fechadas a 13 de dezembro, na sequência do surto que atingiu a equipa, e que motivou o adiamento dos jogos com o Brentford e com o Brighton.