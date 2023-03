Jesualdo Ferreira deixou o comando técnico do Zamalek, informou o clube.



O técnico português já tinha deixado o emblema egípcio em finais de janeiro, acabando por regressar poucas semanas depois. No entanto, o treinador de 76 anos não conseguiu recolocar a equipa do Cairo na rota dos triunfos.



A saída de Jesualdo Ferreira surge no dia seguinte à eliminação do Zamalek da Liga dos Campeões africana.



O Zamalek tem 14 vitórias em 30 jogos em 2022/23.