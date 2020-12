O Schalke anunciou, nesta sexta-feira, a dispensa do técnico Manuel Baum.

A decisão surge dois dias depois da derrota caseira com o Friburgo, para a Bundesliga, naquele que foi o sexto jogo consecutivo do Schalke sem vencer.

Em treze jogos esta época, o emblema de Gelsenkirchen soma apenas uma vitória, e para a Taça da Alemanha. Na Bundesliga ainda não triunfou e ocupa a última posição, com apenas quatro pontos.

Nos dois últimos jogos do ano - receção ao Arminia Bielefeld, para a Liga, e visita ao Ulm, para a Taça -, o Schalke será orientado por Huub Stevens. O holandês faz parte do conselho de administração do clube há dois anos, mas já foi treinador do Schalke em três ocasiões, e conquistou mesmo a Taça UEFA em 1997 (e duas Taças da Alemanha, em 2001 e 2002).

O plantel do Schalke conta com o português Gonçalo Paciência, mas o avançado, que está cedido pelo Eintracht Frankfurt, foi operado ao joelho no final de novembro.