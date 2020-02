O PAOK de Abel Silva deu um passo firme rumo às meias-finais da Taça da Grécia ao bater o Panathinaikos, em Salónica, por 2-0, em jogo da primeira mão dos quartos de final da segunda competição grega.

Uma vitória com sotaque português com o capitão Vieirinha a abrir o marcador, aos 34 minutos, na transformação de uma grande penalidade, e Fernando Varela a ampliar a vantagem, já na segunda parte, aos 72. Uma vantagem confortável para o jogo da segunda mão que vai disputar-se, no próximo dia 13, em Atenas.

O AEK também vai decidir a eliminatória em casa, na capital, depois desta quarta-feira ter ido ao campo do Panetolikos empatar 1-1. Os visitantes estiveram a ganhar, com um golo de Stratos Svarnas (32m), mas a equipa da casa empatou por Abiola Dauda (60m).