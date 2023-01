Cristiano Ronaldo não jogou, mas esteve nas bancadas a ver (e a aplaudir) a vitória do Al Nassr na receção ao Al Taee (2-0), num jogo da 12.ª jornada da Liga saudita.



O ex-Benfica Anderson Talisca foi a figura da partida diante da formação orientada por Pepa, cuja equipa técnica esteve à conversa com o internacional português antes do apito inicial.



Já depois do Al Nassr ter enviado uma bola ao poste, Talisca abriu o marcador com um golpe de cabeça que mereceu os aplausos de CR7. No arranque da segunda parte, o brasileiro chegou ao bis num lance de contra-ataque iniciado pelo guarda-redes Ospina.



Esta vitória, sob olhar atento de Ronaldo, permitiu ao Al Nassr isolar-se no primeiro lugar com 29 pontos, mais quatro que o Al Shabab, equipa que ainda vai entrar em campo nesta ronda.



Num dos outros jogos da tarde, o Al Khaleej, de Pedro Emanuel, venceu por 1-0 na visita ao Al-Taawon graças a um golo de Fábio Martins.