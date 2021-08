Vítor Pereira entrou a ganhar na Liga Turca, ao vencer este domingo no terreno do Demirspor por 1-0. Um golo de Mesut Ozil, aos 13 segundos da segunda parte, foi suficiente para garantir os três pontos para o Fenerbahçe.

Foi o primeiro golo de Ozil com a camisola do clube turco, ele que não marcava há cerca de um ano e meio: a última vez tinha sido em fevereiro de 2020, ainda com a camisola do Arsenal. Esta noite, frente à equipa que tem em Mario Balotelli a estrela do ataque, envergou a braçadeira de capitão, voltou a fazer o gosto ao pé e garantiu um triunfo difícil.

Nos outros jogos, destaque para a vitória do Alanyaspor no terreno do Istanbul Basaksehir por 1-0, graças a um golo do ex-Sporting e ex-Sp. Braga Cristian Borja. O colombiano fez o único golo do jogo aos 12 minutos.