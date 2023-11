Minutos depois de o Mainz ter anunciado a rescisão de contrato com Anwar El-Gahzi, o internacional neerlandês deixou uma mensagem nas redes sociais, na qual voltou a reforçar a sua posição de apoio à Palestina.

O avançado de 28 anos havia sido suspenso a 17 de outubro, depois de apoiar a libertação da Palestina, isto a propósito do conflito com Israel. Foi reintegrado nos trabalhos da equipa, mas voltou a fazer uma nova publicação, na qual garantiu não sentir qualquer arrependimento pela tomada de posição.

Ora, esta sexta-feira, Ghazi foi despedido e reagiu nas redes sociais.

«Defende o que é certo, mesmo que isso signifique ficar sozinho. A perda do meu ganha-pão não é nada quando comparado com o inferno a que estão a sujeitar as pessoas inocentes e vulneráveis de Gaza. Párem com a matança», escreveu.