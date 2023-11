A relação entre o clube e o jogador estava difícil e acabou por quebrar em definitivo. O Mainz, da liga alemã, rescindiu contrato com Anwar El-Gahzi, por causa das publicações do jogador nas redes sociais.

Foi essa a justificação dada pelo clube no curto comunicado emitido esta sexta-feira.

El-Ghazi já tinha sido suspenso, a 17 de outubro, depois de apoiar a libertação da palestina. O clube fez questão de dizer que respeita as diversas perspetivas sobre o conflito no Médio Oriente, mas frisou que não se revia nas palavras do jogador.

O internacional neerlandês chegou a ser reintegrado nos trabalhos da equipa, mas voltou a fazer uma publicação onde garantia não sentir qualquer arrependimento pela tomada de posição, pelo contrário, mantinha e defendia a mesma opinião.

Agora, o clube decidiu terminar a relação contratual com efeitos imediatos. «O clube está a tomar esta medida em resposta aos comentários e publicações do jogador nas redes sociais», explica o comunicado.

Anwar Al-Gahzi chegou ao Mainz esta época, proveniente do PSV Eindhoven. Participou apenas em três jogos, fazendo uma assistência. O Mainz é último classificado na Bundesliga, com apenas três pontos em nove jornadas.