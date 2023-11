A tenista tunisina Ons Jabeur alcançou esta quarta-feira o seu primeiro triunfo nas WTA Finals, que decorre no México, mas no final da partida a atleta de 29 anos emocionou-se quando lembrou o conflito no Médio Oriente.

Jabeur revelou que se tem sentido muito mal no que se passa na Palestina e que irá oferecer parte do seu prémio ao país.

«Estou muito feliz com a vitória, mas não tenho estado muito feliz ultimamente. Tenho estado triste. Esta situação no mundo não me deixa feliz, sinto muito. Decidi doar parte do meu prémio em dinheiro para ajudar os palestinianos», começou por dizer, em lágrimas.

«É muito difícil ver crianças e bebés morrerem todos os dias. É desolador. Não é uma mensagem política, é humanidade. Eu quero paz neste mundo», acrescentou.

Veja o vídeo do momento: