Yacine Brahimi, antigo jogador do FC Porto, bisou no triunfo do Al Gharafa sobre o Al Rayyan (4-3), de Leonardo Jardim e André Amaro, este sábado.

O internacional argelino marcou de penálti aos 44 minutos e, aos 61, apontou o segundo golo na partida, tendo enviado uma mensagem no momento dos festejos. Brahimi dirigiu-se às bancadas, pegou numa das bandeiras da Palestina que os adeptos tinham e ergueu-a em pleno relvado, como sinal de apoio ao país, devido ao conflito com Israel.

Este triunfo, refira-se, permite ao Al Gharafa ultrapassar o Al Rayyan no topo da tabela, embora ainda aguardem o resultado do jogo do Al Sadd.