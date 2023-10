Não é habitual haver manifestações de caráter político em jogos da UEFA. O organismo que rege o futebol europeu, de resto, proíbe manifestações de índole política ou religiosa.

Isso não impede, porém, que, de vez em quando surjam exceções. A noite desta quarta-feira, em Glasgow, na Escócia, foi um desses casos.

Antes do início do jogo com o Atlético de Madrid, as bancadas do Celtic Park exibiram milhares de bandeiras da Palestina, ao mesmo tempo que os adeptos entoavam, como é hábito o hino do clube, o famoso ‘You’ll Never Walk Alone’.