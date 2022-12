Depois de ter assumido que Kalvin Phillips tinha chegado «acima do peso» e sem condições «para treinar e jogar» após a participação no Mundial 2022, Pep Guardiola está agora radiante com a forma física do internacional inglês, tal como fez questão de sublinhar após o triunfo (3-1) desta quarta-feira em Elland Road.

«Ele tem o corpo perfeito agora. Tão sexy», brincou o técnico catalão na conferência de imprensa.

Recentemente, refira-se, Phillips também foi operado ao ombro, mas depois de ter ficado no banco no regresso a Leeds, já aponta à presença no próximo jogo, diante do Everton, na véspera de Ano Novo.

«Vamos ver no fim de semana. Ele passou a primeira parte da temporada de fora devido a uma cirurgia para chegar ao Mundial e fez de tudo para lá chegar. Não se trata apenas de estar em forma, também tem de entender o que queremos fazer, os movimentos, etc.», explicou Guardiola.

Contratado no verão por cerca de 50 milhões de euros, o médio de 27 anos fez apenas quatro jogos pelos citizens.