O Manchester City foi a Leeds reclamar três pontos com uma vitória por 3-1, sem portugueses no onze titular, que permitiram à equipa de Pep Guardiola ultrapassar o Newcastle e destacar-se no segundo lugar da Premier League, agora a cinco pontos do líder Arsenal.

Com Ruben Dias com problemas musculares e João Cancelo e Bernardo Silva no banco, o City subiu ao relvado do Elland Road sem portugueses no onze inicial e a verdade é que sentiu tremendas dificuldades para bater a defesa da equipa da casa.

Com Grealish, Haaland e Mahrez na frente de ataque, os citizens só conseguiram adiantar-se no marcador já em cima do intervalo. Foi já em tempo de compeensação que De Bruyne arrancou pela esquerda e cruzou para o lado contrário. Illan Meslier ainda susteve o primeiro remate de Mahrez, mas já não conseguiu travar a recarga de Rodri. Uma enorme desilusão para o esforço do Leeds.

Haaland, o mais rápido da história

O mais difícil estava feito e a segunda parte foi bem mais fácil para a equipa de Guardiola que voltou a marcar logo a abrir o segundo tempo, aos 51 minutos, com Grealish a servir Haaland. O Leeds já tinha pedido a consistência que tinha apresentado na primeira parte e o gigante norueguês voltou a marcar, aos 64, com nova assistência de Grealish.

Com estes dois golos, Haaland tornou-se no jogador mais rápido a chegar aos vinte golos na história da Premier League. O avançado precisou apenas de 14 jogos, ultrapassando os registos de Kevin Phillips (21), Andrew Cole (23) e Ruud van Nistelrooy (26).

A vencer por 3-0, Guardiola lançou João Cancelo e, mais tarde, Phil Foden e Cole Palmer, mas o Leeds ainda reduziu a diferença, aos 73 minutos, com um golo de Strujik.

O City já tinha alcançado o essencial e, com estes três pontos no penúltimo jogo do ano, subiu mais um lugar na classificação da Premier League, passando agora a liderar a perseguição ao líder Arsenal.