Kalvin Phillips foi o único dos ingleses do Manchester City que estiveram presentes no Mundial 2022 que não foi utilizado por Guardiola no jogo contra o Liverpool. No final do encontro, o catalão referiu que o ex-Leeds United apresentou-se com «excesso de peso» e sem condições para jogar.



«Ele não está lesioando. Chegou com excesso de peso do Mundial e eu não sei porquê. Não voltou em condições quer de treinar, quer de jogar», começou por dizer, citado pela Sky Sports.



«Ele não pode jogar. Quando estiver pronto, irá jogar porque precisamos muito dele. Se estou desiludido? Tivemos uma conversa privada», acrescentou ainda.



O jogador de 27 anos custou cerca de 50 milhões de euros aos citizens no verão passada. Desde que chegou ao Etihad, Kalvin Phillips disputou quatro jogos.