Em época de estreia no campeonato inglês, Erling Haaland arrecadou os prémios de melhor jogador e melhor jovem da competição.

O avançado norueguês, de 22 anos, foi fundamental para a conquista do título do Manchester City, com 36 golos e oito assistências em 35 jornadas.

Haaland participou em 44 golos dos citizens, um registo que só por uma vez foi atingido na Premier League (Thierry Henry, em 2002/03). Contudo, o norueguês tem ainda mais uma jornada por disputar, na visita ao Brentford.

