O Manchester United emprestou o extremo Amad Diallo ao Rangers até ao final da temporada, informou o clube escocês esta quinta-feira.

Contratado em 2020 à Atalanta, o costa-marfinense de 19 anos ainda não se conseguiu impor em Old Trafford.

Na presente época, soma dois jogos pelos sub-23 dos red devils, onde apontou dois golos. Na equipa A, registou 68 minutos num encontro da fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do Young Boys.

🆕 #RangersFC are today delighted to announce the loan signing of @Amaddiallo_19 from @manutd until the end of the season.