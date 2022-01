O futebolista brasileiro Jefferson é reforço do Moreirense até final da presente época, confirmou esta quinta-feira o clube minhoto.

Tal como o Maisfutebol noticiara, Jefferson estava a ser negociado pelo emblema do concelho de Guimarães, tendo o treinador Ricardo Sá Pinto tido um papel decisivo na chegada do médio de 28 anos a Portugal. É que o atual técnico dos cónegos já tinha orientado Jefferson, nos turcos do Gaziantep, na época 2020/2021.

O atleta brasileiro, que antes de chegar ao Gaziantep, em 2017, tinha representado o Figueirense e o Fortaleza, no seu país natal, rescindira com o emblema da Turquia neste mês de janeiro.

O caminho de Jefferson para Moreirense assemelha-se ao feito pelo internacional belga Kevin Mirallas, também confirmado esta semana como aquisição para os minhotos. Mirallas também tinha sido treinado por Sá Pinto na Turquia, onde foi colega de Jefferson.

Em Moreira de Cónegos, Jefferson vai vestir a camisola com o número 35.