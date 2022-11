A Sky Sports esteve à conversa com Avram Glazer, membro da família que detém o Manchester United há 17 anos, na Flórida e questionou o empresário acerca do recente anúncio da direção dos red devils, que admitiu a possibilidade da venda do clube para «capitalizar as oportunidades dentro de campo e do ponto de vista comercial».

«Como anunciámos ontem, o conselho [diretivo] passou por um processo e decidiu que vai procurar diferentes alternativas estratégicas. É isso que estamos a fazer. Vamos ver onde isso nos leva», afirmou.

Questionado sobre as palavras de Cristiano Ronaldo na entrevista a Piers Morgan, onde acusou a família Glazer de não se importar com o rumo do clube, o empresário deu uma resposta curta.

«Bem, vou falar sobre o Cristiano Ronaldo: ele é um grande jogador do Manchester United, agradeço-lhe tudo o que fez pelo clube e desejo-lhe a melhor das sortes no futuro», rematou.

Nos últimos anos, refira-se, a gestão dos norte-americanos tem sido fortemente criticada pelos adeptos, agastados com os maus resultados da equipa.