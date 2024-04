O antigo treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, assumiu que a contratação de Cristiano Ronaldo no final do verão de 2021 foi a decisão certa, independentemente da forma como acabou por sair antes do Mundial 2022, sublinhando ainda que os «red devils» nunca quiseram que o português, num eventual regresso a Manchester, fosse para o rival City.

«Nunca quisemos que ele fosse para o City», disse Solskjaer, em declarações à FourFourTwo, publicadas esta terça-feira, recordando os resultados das cinco primeiras jornadas do Manchester United, que na altura da chegada de Ronaldo somava 13 pontos em 15 possíveis.

«Nós tínhamos quatro vitórias e um empate e estávamos no topo do campeonato em setembro de 2021. Contratámos o Raphael Varane e o Jadon Sancho e depois demos o passo seguinte, ao contratar o Cristiano Ronaldo», prosseguiu.

«Parecia certo. Não deu certo, mas foi a coisa mais sensata a fazer nessa altura. Ele estava disponível e num alto nível», disse o norueguês, na altura técnico do United, recordando a estreia de Ronaldo no seu regresso ao clube. Foi na vitória por 4-1 ante o Newcastle, em Old Trafford, a 11 de setembro de 2021, num jogo em que Ronaldo marcou dois golos.

«Foi um dos dias mais eletrizantes de todos os tempos em Old Trafford, ele marcou dois golos. Ele mereceu a oportunidade de voltar. Ele marcou 24 golos na primeira época, ele merece mais crédito do que o que tem. Ele ainda é um dos melhores marcadores do mundo, parecia-nos forte», disse, ainda.