O treinador do Manchester United confirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que, antes de deixar o relvado, Cristiano Ronaldo recusou entrar no decorrer do jogo com o Tottenham e explicou a decisão de afastar o português do próximo jogo, frente ao Chelsea.

«Qual foi a conversa, se me perguntarem, é algo entre mim e o Cristiano. O comunicado [do clube] também é claro. Ele continua um jogador importante para o plantel», começou por dizer.

«Eu sou o treinador, sou responsável pela cultura aqui e tenho de definir padrões e valores e tenho de controlá-los. Depois do Rayo Vallecano [na pré-época, quando alguns jogadores deixaram o estádio mais cedo], disse-lhe que foi inaceitável e ele não foi o único, é a segunda vez e tem de haver consequências. Foi o que fizemos. Vamos sentir a falta dele amanhã. É uma falta para o plantel, mas é importante para a atitude e mentalidade do grupo e agora temos de nos focar no Chelsea, que é o mais importante», acrescentou.

Questionado sobre se Ronaldo recusou ser lançado a jogo, o neerlandês foi curto na resposta: «sim».

Note-se que o avançado luso já justificou a reação na partida com os spurs com «o calor do momento».