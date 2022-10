Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para abordar o gesto polémico ao serviço do Manchester United no jogo frente ao Tottenham. Nesta quinta-feira, o clube inglês anunciou que português foi afastado da preparação para jogo com Chelsea.

«Tento viver e jogar com respeito pelos meus colegas, adversários e treinadores. Isso não mudou. Eu não mudei. Sou a mesma pessoa e o mesmo profissional que tenho sido nos últimos 20 anos a jogar futebol de elite, e o respeito sempre teve um papel muito importante no meu processo de tomadas de decisão», lembra CR7.

O internacional português reconhece que errou ao rumar aos balneários ainda com o jogo a decorrer: «Tento ser o exemplo para os jovens das equipas que represento. Infelizmente, isso nem sempre é possível. Por vezes, o calor do momento leva a melhor».



«Neste momento, sinto que tenho de continuar a trabalhar forte em Carrington, apoiar os meus colegas de equipa e estar preparado para qualquer jogo no futuro. Sucumbir à pressão não é uma opção. Nunca foi. Este é o Manchester United, e unidos temos de continuar. Em breve, estaremos novamente juntos», remata Cristiano Ronaldo.