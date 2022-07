Na abertura dos jogos da pré-época e num duelo 100 por cento inglês na Tailândia, o Manchester United goleou o Liverpool por 4-0 esta terça-feira, num encontro que marcou as estreias do português Fábio Carvalho e do uruguaio ex-Benfica Darwin Núñez na equipa comandada por Jurgen Klopp.

A começar com uma equipa longe das principais opções, o Liverpool comprometeu muito a nível defensivo e o Manchester United chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Jadon Sancho, Fred e Anthony Martial. Na segunda parte, Facundo Pellistri completou a goleada, num encontro em que os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares na formação comandada por Erik Ten Hag.

Com Klopp a ter 36 jogadores na ficha de jogo, o Liverpool teve dez jogadores de campo a cada meia hora, tendo Adrián rendido Alisson na baliza já na segunda parte. Entre as opções iniciais do vice-campeão europeu e inglês para a primeira meia-hora estiveram Fábio Carvalho e Luis Díaz e foi numa jogada entre ambos, concluída com um remate do colombiano, que surgiu a primeira ocasião de perigo: De Gea voou e evitou o 0-1 ao ex-FC Porto (10m).

Pouco depois, na sequência de uma bela troca de bola da esquerda para a direita, Bruno Fernandes cruzou, Mabaya fez um mau alívio de bola e Jadon Sancho aproveitou para um remate de pronto para o 1-0 aos 12 minutos.

O 1-0, por Jadon Sancho (12m):

Na resposta, Fábio Carvalho e Luis Díaz, aos 18 minutos, enviaram a bola ao poste, mas o golo surgiria na outra baliza novamente e fruto de uma má resolução defensiva do Liverpool no alívio de bola. Fred aproveitou e, com Alisson ligeiramente adiantado, fez um belo remate em «chapéu» para o 2-0 à meia-hora de jogo.

Já com as primeiras dez trocas feitas por esta altura no Liverpool, o 3-0 demorou apenas três minutos. Rhys Williams acentuou a má prestação defensiva do Liverpool, perdeu a bola para Martial e o francês correu para bater Alisson (33m).

O 2-0, por Fred, num belo «chapéu» (30m):

Na segunda parte, o United surgiu com dez mudanças nos jogadores de campo, com Bruno Fernandes e Dalot a saírem de cena. À hora de jogo, Klopp fez nova grande mexida e lançou várias das principais figuras da equipa, como Van Dijk, Alexander-Arnold ou Mohamed Salah e proporcionou a estreia a Darwin Núñez, que em cima do apito final, já com o 4-0 no marcador, desperdiçou uma bela ocasião, na recarga a um remate ao poste de Salah.

Antes dessa ocasião, uma das melhores do Liverpool, houve outro uruguaio que não Darwin a brilhar. Facundo Pellistri concluiu, aos 77 minutos, uma boa jogada que começou com uma incursão de Bailly e acabou com uma combinação do sul-americano com Amad Diallo para o quarto golo do United, numa altura em que Adrián já estava na baliza do Liverpool.

O 3-0, por Anthony Martial (33m):

O 4-0, por Facundo Pellistri (76m):

A entrada de Darwin: