O Uruguai empatou na noite deste domingo ante os Estados Unidos, sem golos (0-0), em Kansas, num jogo de caráter particular marcado pela primeira titularidade do médio Manuel Ugarte, do Sporting, na seleção principal dos sul-americanos.

O avançado do Benfica, Darwin Núñez, também foi titular no Uruguai, enquanto o defesa do Sporting, Sebastián Coates, entrou aos 35 minutos para o lugar de José Giménez, que saiu lesionado.

E foi já depois da substituição, no início da segunda parte, ao minuto 46, que se deu um dos momentos do jogo – e de caráter insólito – quando Ugarte, numa disputa de bola, ficou «colado» a um adversário, Brenden Aaronson, chuteira com chuteira.

Os dois jogadores aperceberam-se da situação e depois de Ugarte ter rodado no relvado, ambos ficaram imediatamente separados. O médio dos leões, que fez a quarta internacionalização na equipa A dos uruguaios, saiu ao minuto 61. Já Darwin alinhou nos 90 minutos do jogo. Reggie Cannon, do Boavista, foi suplente não utilizado nos Estados Unidos.