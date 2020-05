Se passar pelo Brescia, o futuro de Mario Balotelli no clube vai ter de mudar. O presidente do clube italiano, Massimo Cellino, assumiu desilusão pela passagem do jogador no clube esta temporada, defendendo que o pensamento do avançado de 29 anos já não está mais ali.

«Talvez o problema de Balotelli também seja ampliado. É um rapaz com particularidades e também é óbvio que a cabeça dele não está mais connosco», afirmou Cellino, em declarações à Telelombardia, na quarta-feira.

Ontem, de acordo com a imprensa italiana, o jogador não compareceu ao treino do clube, mas já apareceu esta quinta-feira para os trabalhos.

Sobre a possível rescisão entre clube e jogador, Cellino não respondeu diretamente, mas lembrou que Balotelli tinha uma relação muito boa com o primeiro dos três treinadores desta época, Eugenio Corini.

«Tem a ver com a sua gestão, especialmente quando Corini estava cá, ele amava-o e ele [Balotelli] também era um pouco mimado. Alguns dos seus atrasos foram aceites. É errado atribuir culpas apenas ao Mario, mas há deceção. E talvez também haja da parte dele. Esperava que os ares de casa e o desejo da seleção nacional o fizessem estar bem. Estamos dececionados», concluiu.

Esta época, Balotelli leva 19 jogos e cinco golos pelo Brescia, clube que ocupa a 20.ª e última posição da Serie A, o principal campeonato italiano, ainda parado devido à pandemia da covid-19.