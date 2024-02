O marroquino Ilias Chair, jogador do QPR, da segunda liga inglesa, foi condenado esta sexta-feira a um ano de prisão, por partir o crânio a um homem com uma pedra.

O caso remonta a 2020 e aconteceu na Bélgica, país de nascimento de Chair e no qual foi julgado. Na altura, o jogador negou as acusações, mas foi identificado no tribunal como responsável por ferir um camionista durante uma luta.

Além da pena de prisão, Chair foi ainda condenado a pagar 15 mil euros.

Outros dois homens também foram também considerados culpados e condenados a penas de seis meses e um ano de prisão.

O jogador anunciou que vai recorrer da sentença e o clube entende que ele pode continuar a jogar enquanto o processo legal está em curso na Bélgica.

Ilias Chair representa o QPR desde 2016, tendo sido formado no Lierse.

Nascido na Bélgica, representa a seleção marroquina desde 2021. Tem um golo marcado em 13 internacionalizações. Esteve no último campeonato do mundo, no Qatar, defrontando a Croácia no jogo para atribuição dos terceiro e quarto lugares, que Marrocos perdeu por 2-1.