A Liga francesa confirmou que o jogo entre Marselha e Lyon, da 10.ª jornada do campeonato gaulês, vai realizar-se no próximo dia 6 de dezembro (20h00), no Vélodrome e com público das bancadas.

O Clássico do futebol francês estava previsto para o final de outubro, mas foi adiado devido aos ataques aos autocarros dos visitantes, assim como dos seus adeptos, que provocaram ferimentos ao treinador Fabio Grosso e outros elementos da equipa técnica.

O palco do jogo e a presença de adeptos nas bancadas esteve em dúvida, mas a Liga confirmou esse cenário.

Por outro lado, a Comissão Disciplinar do organismo decidiu não tomar medidas disciplinares para punir o Marselha pelo lançamento de pedras, porque «os incidentes ocorreram na via pública» e, por isso, «não envolvem a responsabilidade do clube organizador».

Em comunicado, o Lyon, dos portugueses Anthony Lopes e Diego Moreira, diz-se «profundamente chocado» e anunciou que vai recorrer da decisão do organismo, que acusou de estar a «isentar-se de responsabilidades».