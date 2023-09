Emprestado pelo Sporting ao Copenhaga, Mateo Tanlongo estreou-se pelos dinamarqueses esta terça-feira, num encontro particular diante do Fredericia.

«Foi o meu primeiro jogo e estou muito feliz, mesmo sendo um jogo-treino. Estou a conhecer os meus companheiros e é um excelente grupo», começou por dizer o médio de 20 anos em entrevista aos meios de comunicação do Copenhaga.

«No começo foi difícil por causa do idioma, mas, no fim de contas, é futebol, e entendes tudo dentro de campo. Entendo a maioria das coisas em inglês, mas é mais difícil para mim falar a língua e às vezes as pessoas têm de repetir o que dizem», confessou.

Tanlongo destacou ainda a importância e a ajuda que o português Diogo Gonçalves tem dado nestas primeiras semanas.

«O Diogo é um tipo porreiro e ajudou-me na adaptação. Ajuda-me em tudo o que preciso», concluiu.